Тела находят одно за другим: Полиция ЮАР расследует серию смертей женщин

Полиция ЮАР расследует обстоятельства гибели девяти женщин, тела которых за последние два месяца обнаружили в пригородах Йоханнесбурга. Правоохранители выясняют, могут ли эти случаи быть связаны между собой, сообщает CBS News.

Последнюю погибшую нашли 17 сентября неподалёку от строительной площадки в муниципалитете Экурхулени. На тело примерно 30-летней женщины наткнулся случайный прохожий, после чего сообщил о находке правоохранителям. На погибшей обнаружили следы колотого ранения и повреждение шеи.

Ранее следователи обратили внимание на сходство обстоятельств первых восьми эпизодов. Большинство жертв были молодыми женщинами, а тела находили в разных районах вдоль оживлённых дорог. Теперь все материалы изучает группа криминалистов, которая должна установить, существует ли между случаями непосредственная связь.

Комиссар полиции Фред Кекана призвал жителей не распространять фотографии погибших и непроверенные сведения в социальных сетях. По его словам, подобные публикации усиливают страх и могут подтолкнуть других к подражательным преступлениям. Одновременно правоохранители продолжают собирать информацию о возможных свидетелях и обстоятельствах произошедшего.

Организация Missing In Southern Africa обратилась к семьям с просьбой сразу сообщать об исчезновении родственников. Правозащитники, политические партии и общественные объединения также потребовали усилить меры защиты женщин и детей. На этой неделе в Йоханнесбурге прошли мемориальные забеги в память об Элизабет Моселакгомо, которая пропала во время пробежки и спустя несколько дней была найдена мёртвой.

Ранее сообщалось, что суд в американском штате Индиана приговорил 15-летнего Джомейза Лэрри к 100 годам тюрьмы. Подростка признали виновным в участии в перестрелке, которая произошла в феврале 2025 года возле ночного клуба в городе Андерсон. В ходе стрельбы погибла 26-летняя Дайла Суэйн. По версии обвинения, участники банды Mickey Cobra Nation пытались убить свидетеля по другому делу. Однако смертельное ранение получила Суэйн, не являвшаяся целью нападения. Ещё одна женщина была ранена, а третью сбил автомобиль, водитель которого пытался покинуть место стрельбы.