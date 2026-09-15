Прокуратура потребовала пожизненное для «подмосковного маньяка» Гаськова

Прокуратура Московской области попросила суд назначить пожизненное лишение свободы 51-летнему Алексею Гаськову, обвиняемому в десяти убийствах. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Гособвинитель выступил с соответствующим требованием во время судебных прений. Отбывать наказание прокуратура предлагает в исправительной колонии особого режима.

«Государственный обвинитель прокуратуры Московской области, выступая в прениях, акцентировал внимание суда на циничном и беспринципном характере совершенных преступлений», — говорится в сообщении.

По совокупности вменяемых эпизодов сторона обвинения предложила назначить Гаськову пожизненный срок. Окончательное решение теперь предстоит принять суду.

Ранее Life.ru сообщал о начале рассмотрения дела Гаськова в Московском областном суде. Ему вменяют убийство десяти человек, а также ряд преступлений против половой неприкосновенности; в числе потерпевших — семь женщин, один мужчина и две 17-летние девушки.