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Регион
Опубликовано 15 сентября, 10:42

Прокуратура потребовала пожизненное для «подмосковного маньяка» Гаськова

Алексей Гаськов. Обложка © ГСУ СК России по Московской области

Алексей Гаськов. Обложка © ГСУ СК России по Московской области

Прокуратура Московской области попросила суд назначить пожизненное лишение свободы 51-летнему Алексею Гаськову, обвиняемому в десяти убийствах. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Гособвинитель выступил с соответствующим требованием во время судебных прений. Отбывать наказание прокуратура предлагает в исправительной колонии особого режима.

«Государственный обвинитель прокуратуры Московской области, выступая в прениях, акцентировал внимание суда на циничном и беспринципном характере совершенных преступлений», — говорится в сообщении.

По совокупности вменяемых эпизодов сторона обвинения предложила назначить Гаськову пожизненный срок. Окончательное решение теперь предстоит принять суду.

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Ранее Life.ru сообщал о начале рассмотрения дела Гаськова в Московском областном суде. Ему вменяют убийство десяти человек, а также ряд преступлений против половой неприкосновенности; в числе потерпевших — семь женщин, один мужчина и две 17-летние девушки.

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Наталья Демьянова
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