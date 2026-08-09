В суд поступило дело «подмосковного маньяка» Гаськова об убийстве десяти человек

Мособлсуд начал разбирать по существу уголовное дело Алексея Гаськова, которого считают виновным в убийстве десяти человек. Об этом РИА «Новости» рассказали в суде.

По словам собеседницы агентства, первое заседание назначили на 14 августа. Гаськова уже судили раньше — он получил 10,5 года за то, что напоил и изнасиловал дочь своей сожительницы.

Прокуратура Подмосковья заявила, что 51-летнего мужчину будут судить за целый ряд тяжких преступлений. Ему вменяют изнасилования, развратные действия, насилие сексуального характера и убийство семи женщин, одного мужчины и двух 17-летних девушек. Преступления совершались в Москве, а также в Новосибирской и Московской областях.

Согласно документам арбитража, в феврале 2023 года Гаськов и некая гражданка Елена стали ответчиками по иску о компенсации пожарных потерь. Возгорание произошло в кухонной зоне домовладения Гаськова, после чего пламя перебросилось на соседнюю постройку, принадлежащую потерпевшей стороне. В результате ЧП у истцов серьезно пострадала внутренняя отделка — стены и потолок, личные вещи и корпусная мебель, а также кровельная конструкция и фасадная стена.

Сейчас с обвиняемого принудительно взыскивают более 945 тысяч рублей. По данным приставов, в феврале 2026 года на него завели производство о долге по кредиту свыше 505,1 тысячи рублей. Кроме того, в октябре 2024 и феврале 2025 года открыли ещё семь производств по решениям Бердского городского суда — по ним он должен более 409,9 тысячи рублей плюс исполнительский сбор около 33,5 тысячи.

Также ранее стало известно, что психолого-психиатрическая экспертиза признала Гаськова вменяемым, несмотря на выявленные у него психические расстройства. Медики диагностировали у него гомицидоманию — патологическую тягу к убийствам, а также раптофилию, при которой сексуальное удовлетворение возникает только во время агрессии против жертвы.