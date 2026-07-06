Дело обвиняемого в убийстве 10 человек маньяка Гаськова направили в суд

В Подмосковье завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Новосибирской области Алексея Гаськова. Его обвиняют в серии убийств, совершённых на территории Московского региона в начале 2000-х годов.

В 2002 году Гаськов, находясь в московском регионе на обучении, совершил ряд нападений на молодых девушек. Его жертвами стали десять человек, включая одну иностранку. Жертвами серийного убийцы, которого в СМИ прозвали «подмосковным маньяком» и «актёром-неудачником», стали девять молодых девушек и один мужчина.

Первые убийства он совершил на территории Бабушкинского района Москвы, где за несколько месяцев лишил жизни трёх девушек. Затем жертвой стала абитуриентка колледжа в Подольске. В один из дней в центральном парке Пушкино он убил сразу двух девушек, а позже там же напал с ножом на мужчину. На Северо-Востоке Москвы были убиты ещё две девушки. Последнее, десятое по счёту убийство, он совершил в Химках, напав на студентку из Перу.

Преступления долгие годы оставались нераскрытыми. Однако в июле 2024 года рабочая группа из следователей и криминалистов возобновила расследование и выявила серийный характер убийств. Вскоре Гаськов был задержан. На допросе он подтвердил причастность ко всем десяти убийствам и дал подробные показания.

До этого в интервью маньяк заявил, что на его счету более ста жертв. Уточнив, что точный учёт он не вёл, он назвал цифру в «100 с лишним» приблизительной. В правоохранительных органах уточнили, что к уже инкриминируемым преступлениям добавили ещё восемь убийств, о которых фигурант изначально умалчивал. Следствие продолжает устанавливать новые эпизоды его преступной деятельности.

Кроме того, следствием доказана причастность Гаськова к преступлениям против половой неприкосновенности собственной падчерицы, совершённым в Новосибирской области. По уголовному делу проделана масштабная работа, сложность которой обусловлена давностью преступлений и их многоэпизодностью. В ближайшее время материалы дела, собранные на территории трёх регионов России, будут переданы в суд для рассмотрения по существу.