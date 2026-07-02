С соликамского маньяка взыскивают ₽1,1 млн за убийства военных и милиционеров

С Александра Геращенко, осуждённого пожизненно за убийства военных и милиционеров в Соликамске, уже больше 17 лет взыскивают 1,1 миллиона рублей морального вреда. Об этом говорится в материалах судебных приставов.

Геращенко с 1998 по 2006 год нападал на военных и милиционеров, чтобы завладеть оружием. В 2008 году суд приговорил его к пожизненному сроку за семь убийств с разбоем, покушение на убийство, хищение оружия и ряд других статей.

С 2009 года приставы пытаются взыскать с него больше миллиона рублей. С учётом исполнительского сбора сумма превысила 1,156 миллиона рублей. Но за 17 лет деньги так и не взыскали.

Ранее сообщалось, что пожизненно осуждённый Игорь Дворников несколько лет подавал иски к разным ведомствам на многомиллионные суммы, но все их отклонили. Он требовал деньги от ФСИН, сахалинского СИЗО и местного управления ФССП. В одном из заявлений он просил пять миллионов рублей, объяснив это тем, что сидел в одной камере со свидетелями по своему делу.