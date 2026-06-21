Сахалинский маньяк Дворников решил отсудить у ФСИН миллионы за «неудобства»

Многомиллионные требования к различным ведомствам на протяжении нескольких лет подавал пожизненно осуждённый Игорь Дворников. Информация следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА «Новости». Все его иски были отклонены.

Судебные документы фиксируют серию обращений Игоря Дворникова, отбывающего пожизненное наказание, к ФСИН, одному из следственных изоляторов Сахалинской области и региональному управлению ФССП. В одном из заявлений осуждённый требовал пять миллионов рублей, утверждая, что содержался в СИЗО вместе со свидетелями по своему делу.

Отдельная претензия касалась компенсации в один миллион рублей — по его версии, следственные мероприятия проводились без участия адвоката. Ещё 500 тысяч рублей Дворников пытался взыскать за ограничения доступа к банковскому счёту.

Дополнительный иск на миллион рублей был связан с условиями в изоляторе, где он, по его словам, не мог пользоваться санитарной зоной с соблюдением приватности. Рассмотрев все обращения, суды отказали в удовлетворении заявленных требований.