Сахалинский маньяк Дворников решил отсудить у ФСИН миллионы за «неудобства»
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Многомиллионные требования к различным ведомствам на протяжении нескольких лет подавал пожизненно осуждённый Игорь Дворников. Информация следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА «Новости». Все его иски были отклонены.
Судебные документы фиксируют серию обращений Игоря Дворникова, отбывающего пожизненное наказание, к ФСИН, одному из следственных изоляторов Сахалинской области и региональному управлению ФССП. В одном из заявлений осуждённый требовал пять миллионов рублей, утверждая, что содержался в СИЗО вместе со свидетелями по своему делу.
Отдельная претензия касалась компенсации в один миллион рублей — по его версии, следственные мероприятия проводились без участия адвоката. Ещё 500 тысяч рублей Дворников пытался взыскать за ограничения доступа к банковскому счёту.
Дополнительный иск на миллион рублей был связан с условиями в изоляторе, где он, по его словам, не мог пользоваться санитарной зоной с соблюдением приватности. Рассмотрев все обращения, суды отказали в удовлетворении заявленных требований.
Напомним, что в июле 2020 года Южно-Сахалинский суд санкционировал арест Игоря и Кристины Дворниковых по делу об убийстве восьмилетней девочки. Мужчине тогда были предъявлены обвинения по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, его супруге — по эпизоду похищения человека.
На первом допросе Игорь Дворников признал вину, однако позже стал настаивать, что обстоятельства дела были искажены, а также утверждал, что якобы пытался спасти ребёнка. Следствие установило, что девочка после ссоры с матерью самовольно отправилась к знакомым в Долинск, после чего по пути встретила супругов Дворниковых. По версии обвинения, они вывезли ребёнка в лес, где совершили преступление. В 2021 году Сахалинский областной суд признал Игоря Дворникова виновным и назначил ему пожизненное лишение свободы, а также принудительное психиатрическое лечение и компенсацию в пользу родственников. Его супруга получила 15 лет колонии общего режима. После приговора осуждённый не признал вину и подал апелляцию, однако решение суда было оставлено в силе.
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