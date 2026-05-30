30 мая, 10:27

Стало известно решение суда на просьбу «битцевского маньяка» Пичушкина о переводе ближе к Москве

Обложка © ITAR-TASS/Юрий Машков

Кассационная инстанция не удовлетворила жалобу Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк», на отказ перевести его в колонию ближе к Москве. Об этом говорится в электронной базе данных столичных судов.

«Рассмотрение кассационной жалобы Пичушкина завершено. Решения Замоскворецкого и Московского городского судов оставлены в силе», — сказано в базе данных.

С 2008 года Пичушкин отбывает наказание в колонии особого режима «Полярная сова», расположенной в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 2006 году он был задержан после длительных оперативных мероприятий по делу о серии убийств в Битцевском парке в Москве. В 2007 году Московский городской суд признал его виновным в десятках убийств и покушений, совершённых в разные годы с начала 1990-х до середины 2000-х. Осуждённый утверждал, что число его жертв могло достигать 60, связывая свои действия с «шахматной» системой фиксации преступлений.

Битцевский маньяк Пичушкин попросил смягчить приговор до 25 лет лишения свободы
Ранее Пичушкин подал кассационную жалобу, оспаривая отказ в переводе из ИК «Полярная сова» в колонию ближе к Москве. Жалоба была подана в конце февраля.

Милена Скрипальщикова
