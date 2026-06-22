Катание за 50 тысяч: Москвич пять лет судился с картинг-клубом в Сочи из-за травмы и победил

Москвич смог получить через суд компенсацию за ожог руки, полученный во время катания в картинг-клубе в Сочи зимой 2021 года. Однако на это у него ушло пять лет, сообщает сайт Mk.ru.

Инцидент произошёл на картодроме во время отпуска. При посадке в автомобиль мужчина случайно коснулся рукой одного из агрегатов, разогретого до высокой температуры, и получил ожог правой кисти 1-2 степени. Ему пришлось прервать отдых и заняться лечением. После этого он направил в клуб претензию с требованием снять опасные машины с эксплуатации и выплатить 150 тысяч рублей, но ответа не получил.

Тогда пострадавший, являющийся руководителем крупной IT-компании, подал иск в Лефортовский суд Москвы. Он пояснил, что пульсирующая боль беспокоила его три месяца, а травма отразилась на финансовых показателях бизнеса. Суд встал на его сторону, но снизил сумму компенсации до 50 тысяч рублей.

Также ответчик должен выплатить штраф в 25 тысяч и покрыть судебные издержки в 30 тысяч. Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила решение без изменений. Картинг-клуб не комментировал ситуацию. Решение вступило в силу.

А ранее Life.ru писал, что бодибилдерша из Владивостока получила ожог руки при удалении татуировки. Сначала на коже появились мелкие пузырьки. В течение суток они превратились в крупные волдыри, а рука сильно распухла до локтя.