Сказали терпеть: Бодибилдерша получила жуткие ожоги при удалении тату во Владивостоке

Во Владивостоке девушка-бодибилдерша получила ожог руки во время процедуры удаления татуировки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Лидия делала удаление тату на левой руке в салоне Mknk Laser. Уже в процессе она почувствовала резкую боль в области кисти и выше. Мастер заверил, что такая реакция — это нормально, и велел терпеть.

Сначала на коже появились мелкие пузырьки. В течение суток они превратились в крупные волдыри, а рука сильно распухла до локтя. Девушка обратилась в больницу, где врачи диагностировали лучевой ожог первой-второй степени, местами — третьей.

Сама пострадавшая считает, что проблема в слишком высокой мощности лазера. В салоне же утверждают, что работали на минимальных настройках, а такая реакция — индивидуальная особенность организма.

Сейчас Лидия проходит физиотерапию. На руке остались рубцы. Из-за повреждённой кожи бодибилдерше придётся пропустить соревнования по пауэрлифтингу. Она планирует обращаться в суд.

