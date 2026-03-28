«Подмосковный маньяк» Гаськов заявил, что на его счету более 100 жертв

Орудовавший в Подмосковье маньяк Алексей Гаськов заявил, что на его счету более ста жертв. В в интервью журналисту ИС «Вести» Эдуарду Петрову убийца признался, что точного учёта погибших не вёл, и названная цифра приблизительная.

«Это только ненормальные там какие-то маньяки считают, но на мой взгляд, навскидку, это 100 с лишним. Я раскаялся во всём, писал во всём явки с повинной», — сказал Гаськов.

В правоохранительных органах уточнили, что к ранее инкриминируемым преступлениям добавили ещё восемь убийств, о которых фигурант изначально умалчивал. Следствие завершает работу над дополнительными эпизодами, материалы уголовного дела готовятся к передаче в суд. Свои преступления Гаськов совершал в Москве и области, нападая на женщин в безлюдных местах.

Алексею Гаськову, которого СМИ окрестили «подмосковным маньяком» и «актёром-неудачником», грозит пожизненное заключение. Помимо обвинений в убийстве как минимум четырёх девушек — среди которых оказалась племянница советника президента Перу, — 50-летний фигурант сознался в изнасиловании 17-летней падчерицы. Следствие продолжает устанавливать новые эпизоды преступной деятельности задержанного.