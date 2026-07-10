Знал, что творит: Эксперты признали «подмосковного маньяка» Гаськова вменяемым

В ходе обследования у фигуранта диагностировали гомицидоманию, которая выражается в патологическом влечении к совершению убийств. Также эксперты зафиксировали у него раптофилию, подразумевающую получение сексуального удовлетворения исключительно в момент агрессии против не согласной на это жертвы.

Напомним, что следствие предъявляет Гаськову обвинения в убийстве как минимум четырёх девушек, при этом одна из погибших приходилась племянницей советнику президента Перу. На данный момент 50-летний мужчина также сознался в изнасиловании своей несовершеннолетней падчерицы, которой на момент преступления было 17 лет. Ведётся работа по выявлению дополнительных эпизодов его противоправной деятельности. Долгое время правоохранительным органам не удавалось установить личности жертв и связать преступления в единую цепь. Ситуация изменилась в июле 2024 года, когда для расследования этих дел была сформирована специальная группа, состоящая из криминалистов и следователей, которая подтвердила серийный характер эпизодов.