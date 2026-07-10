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10 июля, 16:13

Знал, что творит: Эксперты признали «подмосковного маньяка» Гаськова вменяемым

Маньяка Гаськова признали вменяемым, несмотря на психические расстройства

Алексей Гаськов. Обложка © Telegram / СК Подмосковья

Алексей Гаськов. Обложка © Telegram / СК Подмосковья

Вменяемость Алексея Гаськова подтвердили специалисты психолого-психиатрической экспертизы, несмотря на выявленные у него заболевания. Информацию об этом распространило Kp.ru.

В ходе обследования у фигуранта диагностировали гомицидоманию, которая выражается в патологическом влечении к совершению убийств. Также эксперты зафиксировали у него раптофилию, подразумевающую получение сексуального удовлетворения исключительно в момент агрессии против не согласной на это жертвы.

«Подмосковный маньяк» Гаськов заявил, что на его счету более 100 жертв
«Подмосковный маньяк» Гаськов заявил, что на его счету более 100 жертв

Напомним, что следствие предъявляет Гаськову обвинения в убийстве как минимум четырёх девушек, при этом одна из погибших приходилась племянницей советнику президента Перу. На данный момент 50-летний мужчина также сознался в изнасиловании своей несовершеннолетней падчерицы, которой на момент преступления было 17 лет. Ведётся работа по выявлению дополнительных эпизодов его противоправной деятельности. Долгое время правоохранительным органам не удавалось установить личности жертв и связать преступления в единую цепь. Ситуация изменилась в июле 2024 года, когда для расследования этих дел была сформирована специальная группа, состоящая из криминалистов и следователей, которая подтвердила серийный характер эпизодов.

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Юлия Сафиулина
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