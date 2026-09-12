Верховный суд не стал рассматривать жалобу «битцевского маньяка» о переводе
Александр Пичушкин. Обложка © ТАСС / Машков Юрий
Верховный суд России отказался передать для рассмотрения жалобу Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк». Пожизненно осуждённый добивался перевода из колонии «Полярная сова» ближе к Москве.
«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в картотеке судебных дел ВС России.
Как сообщалось, битцевский маньяк Александр Пичушкин обратился в Верховный суд РФ после отказа перевести его в исправительную колонию, расположенную ближе к Москве. Ранее его требования отклонили Замоскворецкий суд Москвы, апелляционная и кассационная инстанции. Осуждённый объяснял просьбу необходимостью поддерживать связь с пожилой матерью. Сейчас он находится в исправительной колонии № 18 особого режима в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2007 году Мосгорсуд признал Пичушкина виновным в 48 убийствах и трёх покушениях и приговорил к пожизненному заключению.
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