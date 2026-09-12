Верховный суд не стал рассматривать жалобу «битцевского маньяка» о переводе

Как сообщалось, битцевский маньяк Александр Пичушкин обратился в Верховный суд РФ после отказа перевести его в исправительную колонию, расположенную ближе к Москве. Ранее его требования отклонили Замоскворецкий суд Москвы, апелляционная и кассационная инстанции. Осуждённый объяснял просьбу необходимостью поддерживать связь с пожилой матерью. Сейчас он находится в исправительной колонии № 18 особого режима в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2007 году Мосгорсуд признал Пичушкина виновным в 48 убийствах и трёх покушениях и приговорил к пожизненному заключению.