Битцевский маньяк Пичушкин обжаловал отказ в переводе в колонию ближе к Москве

Битцевский маньяк Александр Пичушкин обратился в Верховный суд РФ после отказа перевести его в исправительную колонию, расположенную ближе к Москве. Жалоба на решение о признании отказа законным зарегистрирована, следует из судебных материалов, имеющихся у РИА «Новости».

Пичушкин просил изменить место отбывания наказания, поскольку до задержания жил в столице, а в Москве остаётся его мать. Однако Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении иска, после чего это решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

Также осуждённый требовал взыскать с ФСИН 100 тысяч рублей в качестве компенсации за моральные страдания. По словам Пичушкина, его состояние здоровья ухудшилось из-за сложных климатических условий в колонии «Полярная сова» в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Пичушкин ссылался на заболевание системы кровообращения и утверждал, что суровый климат негативно влияет на его самочувствие. Дата рассмотрения жалобы Верховным судом пока не назначена.

Ранее Life.ru писал, что блогера Илью Ремесло после проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы перевели обратно в СИЗО № 7. Экспертизу ему назначили в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России. После завершения обследования обвиняемого вернули в следственный изолятор.