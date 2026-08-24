Блогера Ремесло из института Сербского перевели в СИЗО № 7 после экспертизы
Илья Ремесло. Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Блогер Илья Ремесло переведён в СИЗО № 7 после пребывания в Институте имени В. П. Сербского. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Ремесло проходит по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России.
«Илья Борисович возвращён в СИЗО № 7», — приводит слова защитника ТАСС.
В июле Ремесло назначили стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу и направили в Институт имени В. П. Сербского.
До этого Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил блогера под арест на один месяц и 30 суток. Ремесло поместили в СИЗО № 7 в Капотне. Свою вину он не признаёт. Адвокат также планирует обжаловать решение суда. Следствие считает ключевым доказательством по делу интервью Ремесло с Ксенией Собчак. Именно эта беседа легла в основу предъявленного блогеру обвинения.
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