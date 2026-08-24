Блогера Ремесло из института Сербского перевели в СИЗО № 7 после экспертизы

Блогер Илья Ремесло переведён в СИЗО № 7 после пребывания в Институте имени В. П. Сербского. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Ремесло проходит по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России.