Блогеру Ремесло предъявили обвинение в распространении фейков об армии

Следственные действия по делу блогера Ильи Ремесло завершены. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — распространение фейков об Армии России. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого. Вменяется тот самый манифест, опубликованный ровно 4 месяца назад, — заявил юрист в соцсетях, добавив в беседе с ТАСС, что Ремесло не признаёт вину.

Позже в Басманном районном суде Москвы рассмотрят ходатайство следствия об избрании меры пресечения. Следователь просит заключить Ремесло под стражу на один месяц и 30 суток.

Напомним, 17 июля стало известно о задержании блогера Ильи Ремесло по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Ранее он был известен активным взаимодействием с правоохранительными органами: после его обращений к ответственности нередко привлекали лиц, признанных иностранными агентами. Однако в середине марта Ремесло публично выступил с резкой критикой российских властей.