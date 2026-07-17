Блогер Ремесло доставлен в Москву для участия в следственных действиях

Блогер Илья Ремесло доставлен в столицу. Его привезли для участия в необходимых процессуальных мероприятиях.

Информацию о перемещении медийной персоны подтвердил ТАСС защитник Сергей Бадамшин. По словам юриста, клиента транспортировали непосредственно в Главное следственное управление СК.

«Ремесло доставлен в Москву для проведения с ним следственных действий в ГСУ СК», — сообщил адвокат.

В ближайшее время следователи проведут запланированные манипуляции с задержанным. О дальнейшем развитии событий и мере пресечения пока не сообщается.