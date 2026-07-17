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Регион
17 июля, 14:10

Блогер Ремесло доставлен в Москву для участия в следственных действиях

Обложка © Telegram / Илья Ремесло

Обложка © Telegram / Илья Ремесло

Блогер Илья Ремесло доставлен в столицу. Его привезли для участия в необходимых процессуальных мероприятиях.

Информацию о перемещении медийной персоны подтвердил ТАСС защитник Сергей Бадамшин. По словам юриста, клиента транспортировали непосредственно в Главное следственное управление СК.

«Ремесло доставлен в Москву для проведения с ним следственных действий в ГСУ СК», — сообщил адвокат.

В ближайшее время следователи проведут запланированные манипуляции с задержанным. О дальнейшем развитии событий и мере пресечения пока не сообщается.

Блогера Илью Ремесло госпитализировали в психбольницу после критики власти и СВО
Блогера Илью Ремесло госпитализировали в психбольницу после критики власти и СВО

Напомним, 17 июля стало известно, что блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках о российской армии. Ремесло известен сотрудничеством с правоохранительными органами — многие его обращения заканчивались штрафами для иностранных агентов. Однако в середине марта он неожиданно раскритиковал руководство страны.

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Оксана Попова
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