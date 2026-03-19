19 марта, 11:59

Блогера Илью Ремесло госпитализировали в психбольницу после критики власти и СВО

Обложка © Telegram / ilya_remeslaw

Известный юрист и блогер Илья Ремесло госпитализирован в психиатрическую больницу после публичной смены политических взглядов. Как пишет Telegram-канал Baza, он находится в петербургской больнице им. Скворцова-Степанова.

Ремесло поступил в специализированное отделение для мужчин с первичными психотическими расстройствами. Здесь лечат впервые возникшие психозы, проявляющиеся бредом, нарушениями мышления и речи.

Ранее Ремесло был известен своей патриотической позицией, но накануне он выступил с резкой критикой власти и СВО в Сети.

Ранее сообщалось, что иноагентром признали правнучку Никиты Хрущёва Нину*. Вместе с ней в перечень добавлены журналист-расследователь Сергей Резник*, блогер Вадим Штепа*, Алексей Нестеренко*.

* Включены в список иностранных агентов Минюста России.

Наталья Демьянова
