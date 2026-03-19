МВД объявило в розыск иноагента-правозащитника Льва Пономарёва*

Правозащитник Лев Пономарёв* объявлен в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных Министерства внутренних дел России.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке на сайте ведомства.

Какая именно статья инкриминируется правозащитнику, не уточняется.

В конце 2020 года Пономарёв* был признан иностранным агентом. Осенью 2023 года правозащитник столкнулся со штрафами за несоблюдение законодательства, касающегося иноагентов.

Ранее иноагентром признали правнучку Никиты Хрущёва Нину*. Вместе с ней в перечень добавлены журналист-расследователь Сергей Резник*, блогер Вадим Штепа*, Алексей Нестеренко*.

