МВД объявило в розыск иноагента-правозащитника Льва Пономарёва*
Лев Пономарёв*. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Правозащитник Лев Пономарёв* объявлен в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных Министерства внутренних дел России.
«Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке на сайте ведомства.
Какая именно статья инкриминируется правозащитнику, не уточняется.
В конце 2020 года Пономарёв* был признан иностранным агентом. Осенью 2023 года правозащитник столкнулся со штрафами за несоблюдение законодательства, касающегося иноагентов.
Ранее иноагентром признали правнучку Никиты Хрущёва Нину*. Вместе с ней в перечень добавлены журналист-расследователь Сергей Резник*, блогер Вадим Штепа*, Алексей Нестеренко*.
* Включены в список иностранных агентов Минюста России.