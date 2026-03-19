Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 11:33

МВД объявило в розыск иноагента-правозащитника Льва Пономарёва*

Лев Пономарёв*. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Правозащитник Лев Пономарёв* объявлен в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных Министерства внутренних дел России.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке на сайте ведомства.

Какая именно статья инкриминируется правозащитнику, не уточняется.

В конце 2020 года Пономарёв* был признан иностранным агентом. Осенью 2023 года правозащитник столкнулся со штрафами за несоблюдение законодательства, касающегося иноагентов.

МВД объявило в розыск главреда «Медузы»* Ивана Колпакова

Ранее иноагентром признали правнучку Никиты Хрущёва Нину*. Вместе с ней в перечень добавлены журналист-расследователь Сергей Резник*, блогер Вадим Штепа*, Алексей Нестеренко*.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Включены в список иностранных агентов Минюста России.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar