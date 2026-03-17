МВД объявило в розыск главреда «Медузы»* Ивана Колпакова
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivan.kolpakov
Главный редактор издания «Медуза»* Иван Колпаков объявлен в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных Министерства внутренних дел России.
«Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке на сайте ведомства.
Какая именно статья Уголовного кодекса инкриминируется Колпакову, не уточняется.
* Издание внесено в список нежелательных организаций в РФ и признано СМИ-иностранным агентом.