МВД объявило в розыск главреда «Медузы»* Ивана Колпакова

Главный редактор издания «Медуза»* Иван Колпаков объявлен в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных Министерства внутренних дел России.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке на сайте ведомства.

Какая именно статья Уголовного кодекса инкриминируется Колпакову, не уточняется.

