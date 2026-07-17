Блогер Илья Ремесло задержан по делу о фейках о ВС РФ
Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов
В Санкт-Петербурге задержан известный блогер Илья Ремесло. Как сообщают правоохранительные органы, задержание прошло в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 207.3 УК РФ — о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ.
По предварительной информации ТАСС, следствие квалифицирует деяния блогера как совершенные по мотивам политической ненависти. В настоящий момент у Ильи Ремесло прошли обыски. Адвокат блогера Сергей Бадашмин подтвердил информацию о задержании, уточнив, что в ближайшее время его подзащитного этапируют в Москву, где суд должен избрать меру пресечения. Расследование дела продолжается.
Илья Ремесло известен сотрудничеством с правоохранительными органами — многие его обращения заканчивались штрафами для иностранных агентов. Однако в середине марта он неожиданно раскритиковал руководство страны, но покидать Россию не стал. Предполагалось, что блогер проведёт в больнице более длительный срок.
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