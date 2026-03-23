Блогера Илью Ремесло выпишут из психиатрической больницы через две недели

Блогера и юриста Илью Ремесло готовят к выписке из психиатрического стационара. Мужчина проведет в медицинском учреждении ещё около двух недель, после чего покинет стены больницы имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге, узнал Mash.

Инцидент произошёл после того, как 42-летний общественник опубликовал в сети ряд антироссийских постов. На следующий день к нему прибыли медики, вызванные по обращению третьих лиц. По данным СМИ, правовед не оказывал сопротивления и добровольно отправился на обследование.

Первые сутки пребывания в профильной клинике потребовались врачам для оценки состояния пациента. Уже 20 марта его перевели в общую палату. Сейчас Илья находится в окружении людей с различными диагнозами, включая деменцию и последствия зависимости.

Медики оценивают самочувствие блогера как стабильное. Оснований для длительного удержания в стационаре специалисты на данный момент не видят.

Ранее Ремесло был известен активной борьбой с оппозиционерами и иноагентами, регулярно направляя жалобы на их деятельность. Однако в последнее время позиция публичного деятеля радикально изменилась: он начал жёстко критиковать власть и давать интервью зарубежным СМИ.