Попавший в психбольницу юрист Ремесло увлекался скандинавской мистикой и рунами

Блогер и юрист Илья Ремесло, ранее выступавший с критикой СВО и российской власти, проходит обследование в специализированном медицинском учреждении в Санкт-Петербурге. Эту информацию подтвердил Telegram-канал «МИГ России».

«Предсказуемый финал», — говорится в сообщении.

Также в публикации отмечается, что в последнее время блогер якобы проявлял интерес к скандинавской мистике и рунам. Эти увлечения были названы авторами сообщения «странными» на их взгляд.

Ранее сообщалось, что Ремесло был госпитализирован в психиатрическую больницу в Петербурге после публичного изменения своих политических взглядов. Он поступил в специализированное отделение для мужчин с первичными психотическими расстройствами. Здесь лечат впервые возникшие психозы, проявляющиеся бредом, нарушениями мышления и речи.