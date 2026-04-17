«Не жалею о сделанном»: Блогер Ремесло опубликовал первый пост после месячного содержания в психбольнице
Обложка © Telegram / Ilya Remeslo
Блогер Илья Ремесло покинул психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге, где находился на принудительном лечении в течение 30 дней. Он сообщил об этом в своём Telegram-канале, заявив, что на момент госпитализации был чист от алкоголя и наркотиков. Блогер также отметил тяжёлые условия пребывания, в том числе отсутствие прогулок.
Ремесло дал понять, что не жалеет о том, что писал с критикой властей. Но, говорит он, если бы делал это сейчас, то выбрал бы «более спокойные и продуманные слова, без перехода на личности».
«Не жалею о сделанном по сути, но если бы делал сейчас — то использовал бы более взвешенные и сбалансированные формулировки, без перехода на личности. Эту недоработку я намерен устранять далее», — написал Ремесло.
В ближайшие пару дней он обещает раскрыть, «зачем все это затевалось» и что будет делать дальше.
Илья Ремесло известен сотрудничеством с правоохранительными органами — многие его обращения заканчивались штрафами для иностранных агентов. Однако в середине марта он неожиданно раскритиковал руководство страны, но покидать Россию не стал. Предполагалось, что блогер проведёт в больнице более длительный срок.
