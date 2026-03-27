Блогер Илья Ремесло вышел из психбольницы
Илья Ремесло. Обложка © Kremlin.ru
Блогер Илья Ремесло выписался из петербургской больницы имени Скворцова-Степанова, где провёл неделю в отделении для пациентов с депрессивными психозами. Об этом сообщает Mash.
42-летнего юриста поместили в медучреждение по запросу третьих лиц после того, как он резко высказался о российской власти. Сам блогер не сопротивлялся госпитализации.
Илья Ремесло известен сотрудничеством с правоохранительными органами — многие его обращения заканчивались штрафами для иностранных агентов. Однако в середине марта он неожиданно раскритиковал руководство страны, но покидать Россию не стал. Предполагалось, что блогер проведёт в больнице более длительный срок.
