Интервью Собчак стало главным доказательством в деле блогера Ремесло

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что ключевым доказательством в уголовном деле блогера Ильи Ремесло, арестованного за распространение фейков о Вооружённых силах Российской Федерации, стало его интервью журналистке Ксении Собчак. Об этом пишет ТАСС.