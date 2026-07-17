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Регион
17 июля, 17:45

Суд арестовал блогера Илью Ремесло по делу о распространении фейков

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Басманный районный суд Москвы арестовал общественного деятеля Илью Ремесло на 1 месяц и 30 дней по делу о распространении фейков. Накануне его задержали в квартире в Санкт-Петербурге, после чего доставили в столицу.

Как сообщил адвокат Сергей Бадамшин, поводом для возбуждения уголовного дела стал опубликованный четыре месяца назад «тот самый манифест».

«Не жалею о сделанном»: Блогер Ремесло опубликовал первый пост после месячного содержания в психбольнице
«Не жалею о сделанном»: Блогер Ремесло опубликовал первый пост после месячного содержания в психбольнице

Ремесло — блогер, автор расследований и общественный деятель, получивший известность как один из самых активных критиков представителей оппозиции. В последние годы он регулярно направлял обращения в государственные органы и выступал с жалобами на лиц, признанных иностранными агентами. В середине марта Ремесло неожиданно выступил с критикой руководства страны, после чего на 30 дней был помещён в психиатрическую больницу.

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Никита Никонов
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