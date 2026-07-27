Арестованному за фейки блогеру Ремесло назначили психиатрическую проверку

Блогеру Илье Ремесло, обвиняемому в распространении фейков о ВС РФ, назначена стационарная психиатрическая экспертиза. Об этом ТАСС проинформировал источник, близкий к медицинским кругам.

Собеседник агентства уточнил, что исследование будет комплексным — психолого-психиатрическим. Адвокат обвиняемого Сергей Бадамшин воздержался от комментариев по этому поводу. Блогер находится на обследовании в Институте имени Сербского.