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Регион
27 июля, 18:47

Арестованному за фейки блогеру Ремесло назначили психиатрическую проверку

Обложка © Telegram / Илья Ремесло

Обложка © Telegram / Илья Ремесло

Блогеру Илье Ремесло, обвиняемому в распространении фейков о ВС РФ, назначена стационарная психиатрическая экспертиза. Об этом ТАСС проинформировал источник, близкий к медицинским кругам.

Собеседник агентства уточнил, что исследование будет комплексным — психолого-психиатрическим. Адвокат обвиняемого Сергей Бадамшин воздержался от комментариев по этому поводу. Блогер находится на обследовании в Институте имени Сербского.

Защита блогера Ильи Ремесло обжаловала арест по делу о фейках о ВС РФ
Защита блогера Ильи Ремесло обжаловала арест по делу о фейках о ВС РФ

Напомним, Басманный районный суд Москвы ранее удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Ремесло на 1 месяц и 30 суток по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Он помещён в СИЗО № 7 в Капотне. Свою вину он не признаёт, а защита намерена обжаловать решение суда. Тем не менее ключевым доказательством в уголовном деле стало его интервью Ксении Собчак. Именно эта беседа легла в основу обвинения.

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Юлия Сафиулина
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