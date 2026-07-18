Защита блогера Ильи Ремесло обжаловала арест по делу о фейках о ВС РФ

Защита блогера Ильи Ремесло, который обвиняется в распространнеии ложной информации об Армии России, обжаловала его арест. Информацией поделился с РИА «Новости» его адвокат Сергей Бадамшин.

«Подтверждаю», — коротко ответил юрист на соответствующий вопрос.

Ранее адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что ключевым доказательством в уголовном деле блогера Ильи Ремесло, обвиняемого распространение фейков о Вооружённых силах Российской Федерации, стало его интервью журналистке Ксении Собчак. Блогер был задержан 17 июля. Он взят под арест сроком до 16 сентября.