Защита блогера Ильи Ремесло обжаловала арест по делу о фейках о ВС РФ
Илья Ремесло. Обложка © пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Защита блогера Ильи Ремесло, который обвиняется в распространнеии ложной информации об Армии России, обжаловала его арест. Информацией поделился с РИА «Новости» его адвокат Сергей Бадамшин.
«Подтверждаю», — коротко ответил юрист на соответствующий вопрос.
Ранее адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что ключевым доказательством в уголовном деле блогера Ильи Ремесло, обвиняемого распространение фейков о Вооружённых силах Российской Федерации, стало его интервью журналистке Ксении Собчак. Блогер был задержан 17 июля. Он взят под арест сроком до 16 сентября.
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