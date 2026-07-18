В Москве арестован глава ЧВК «Паладин» Закревский

В Москве суд принял решение отправить под арест основателя ЧВК «Паладин» Георгия Закревского, он выступает подозреваемым в деле об оправдании терроризма. Об этом сообщается в электронной картотеке Замоскворецкого суда.

«Суд избрал Закревскому, обвиняемому по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета) меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в тексте.

Закревский ранее рассказывал, что ЧВК «Паладин» с конца 2010-х годов занимается охраной объектов за рубежом. В компании работают более 250 человек.

Ранее Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест общественного деятеля и блогера Илью Ремесло. Ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.