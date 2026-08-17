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17 августа, 07:02

Невеста маньяка-кукольника Москвина пошла по его следам и добилась свиданий с ним в психушке

SHOT: Невеста маньяка-кукольника Москвина навещает его в психбольнице

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Анатолию Москвину, известному как «маньяк-кукольник», разрешили свидания с женщиной, которую он называет своей невестой. По данным SHOT, 39-летняя Александра уже несколько раз навещала его в нижегородской психиатрической больнице.

После одной из встреч Москвин сообщил сотрудникам клиники, что возлюбленная претендует на его трёхкомнатную квартиру, доставшуюся в наследство после смерти матери. Именно там в 2011 году следователи обнаружили мумифицированные тела девочек, которые он извлекал из могил и превращал в «кукол».

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По информации SHOT, Александра живёт в Лондоне, но приезжает в Россию. В последнее время она сама увлеклась изготовлением необычных кукол без рук и ног, а в её соцсетях встречаются фотографии с кладбищ. Пара знакома уже много лет, а женщина поддерживала связь и с матерью Москвина.

Анатолий Москвин — краевед, лингвист и некрополист, оказавшийся в центре одного из самых мрачных уголовных дел в России. Найденные на кладбищах тела девочек он превращал в «кукол»: наряжал их, разговаривал с ними, включал мультфильмы и даже устраивал праздники, называя своими детьми. Москвин был убеждён, что однажды сумеет вернуть их к жизни.

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В 2011 году в квартире Москвина было найдено 26 мумий, которых он сделал из останков девочек, выкопанных на кладбище. Кукольника отправили на принудительное лечение с диагнозом «шизофрения». 1 августа суд продлил его пребывание в психиатрической больнице ещё на полгода. Ранее Life.ru также писал, что в клинике он написал мемуары о своих «приключениях» с выкопанными телами.

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Владимир Озеров
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