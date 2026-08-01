Ещё шесть месяцев в застенках: Суд продлил лечение маньяку-кукольнику, расхищавшему детские могилы

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода ещё на шесть месяцев продлил принудительное лечение Анатолию Москвину. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

По информации собеседницы агентства, Москвин продолжит находиться в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

Анатолий Москвин известен как исследователь-некрополист. Ранее его обвиняли в надругательстве над телами умерших девочек.

Очередной срок принудительного лечения был продлён по решению суда ещё на полгода.

Анатолий Москвин получил широкую известность после того, как в 2011 году в его квартире и гараже обнаружили 26 мумифицированных тел девочек. Суд признал его невменяемым, диагностировал шизофрению и направил на принудительное лечение, срок которого впоследствии неоднократно продлевался.

Во время пребывания в медучреждении маньяк-кукольник написал мемуары, в которых продолжает оправдывать свои действия и подробно описывает, как выкапывал тела девочек и жил с ними. Публиковать эти рукописи не планируется.