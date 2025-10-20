Маньяк-кукольник Москвин написал мемуары в психбольнице о своих «приключениях»

Маньяк-кукольник Анатолий Москвин написал мемуары в психбольнице. Как сообщает SHOT, пациенту нижегородской психиатрической больницы № 2 с диагнозом «параноидальная шизофрения» разрешили вести записи. Москвин использовал эту возможность для написания книги.

Маньяк-кукольник Москвин рассказал о своих мемуарах. Видео © SHOT

В своих рукописях осуждённый продолжает оправдывать действия, называя коллекционирование тел «приключениями». Он подробно описывает, как выкапывал так называемых «дочек» из могил, мумифицировал их и жил с ними в квартире. По его словам, он мечтал вновь воссоединиться с телами.

Врачи учреждения, предоставившие ему всё необходимое для писательства, пришли в ужас после прочтения текстов. По данным источника, выпуск этой книги в свет никогда не планируется.

В 2011 году в квартире Москвина было найдено 26 мумий, которых он сделал из останков девочек, выкопанных на кладбище. Его отправили на принудительное лечение с диагнозом «шизофрения». Недавно появилась информация о том, что его могут выпустить уже через месяц.