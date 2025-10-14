Некрополиста «Кукольника» Москвина могут выписать из психбольницы уже в ноябре

Самого известного некрополиста России – «Кукольника» Анатолия Москвина из Нижнего Новгорода – могут выпустить на свободу уже через месяц. Мужчину, сделавшего десятки кукол из тел умерших девочек, признали опасным 13 лет назад. Теперь врачи уверены, что он больше не представляет угрозы.

Москвин с 2012 года находится в психиатрической больнице № 2. По данным телеграм-канала SHOT, медучреждение готовит документы в суд, чтобы перевести пациента под опеку родственников. Москвин признан недееспособным, однако состояние мужчины с годами ухудшилось: он почти не ходит, говорит с трудом, зрение значительно ослабло. У него диагностирована параноидальная форма шизофрении.

С детства Москвин увлекался темой смерти и кладбищами. В одном из интервью он рассказывал, что в 13 лет мать погибшей девочки-сектантки заставила его поцеловать её умершую дочь – этот эпизод, по его словам, навсегда изменил его психику.

«Некроманта» задержали в 2011 году: в его квартире нашли 26 мумифицированных тел девочек, которых он годами выкапывал с кладбищ. Москвин утверждал, что создавал из них «кукол», потому что мечтал о дочери. Суд признал мужчину невменяемым и направил на принудительное лечение.

