«У меня была коллекция девочек»: Вышло первое интервью маньяка-кукольника Москвина из психбольницы

Опубликовано первое интервью «маньяка-кукольника» Анатолия Москвина, сделанное в психиатрической больнице. По данным SHOT, в ноябре планируется его выписка. На эксклюзивных кадрах Москвин рассказывает о мотивах коллекционирования тел умерших девочек.

Интервью маньяка-кукольника Анатолия Москвина. Видео © SHOT

Видео снято другим пациентом психбольницы, другом и соседом Москвина. На записи, сделанной около года назад, Москвин рассказывает, что «споткнулся по жизни, так как очень хотел дочку». Это стало причиной того, что он начал выкапывать тела девочек из могил и приносить в свою квартиру. Москвин мумифицировал тела и относился к ним, как к своим детям: разговаривал и воспитывал их.

«Да, у меня была коллекция девочек, коллекция кукол, коллекция одежды <...> Ну, споткнулся я по жизни. Очень хотел ребёнка», — рассказывает 59-летний Москвин.

По информации телеграм-канала, за последний год состояние Москвина ухудшилось. Он почти не ходит, его речь замедлилась. В связи с этим после завершения принудительного лечения его переведут на амбулаторное лечение в психоневрологический интернат. В случае, если кто-то из близких согласится стать его опекуном, Москвин сможет покидать территорию интерната в сопровождении.

Кукольник утверждал, что надеется выйти на свободу под опеку своей «невесты», на которую якобы переписал свою квартиру после задержания. Однако существование этой возлюбленной вызывает сомнения.

Москвин также заявляет о существовании в Нижнем Новгороде сатанистов и ведьм, подобных ему, которые выкапывали из могил тела девочек и мальчиков. Однако, эта информация, проверенная следователями после задержания маньяка в 2011 году, не подтвердилась.

Напомним, что в 2011 году в квартире Москвина было найдено 26 мумий, которых он сделал из останков девочек, выкопанных на кладбище. Его отправили на принудительное лечение с диагнозом «шизофрения». Недавно появилась информация о том, что его могут выпустить уже через месяц.