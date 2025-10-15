Сектор Газа
15 октября, 08:11

Психиатр объяснил, почему некрополиста «Кукольника» Москвина не выпустят из лечебницы

Анатолий Москвин. Обложка © Wikipedia / Александр Воложанин

Некрофил из Нижнего Новгорода Анатолий Москвин, прославившийся тем, что создавал куклы из останков, в ближайшем будущем не выйдет на свободу. Об этом заявил главврач психиатрической клиники Василий Шуров в беседе с «Вечерней Москвой».

Медик отметил возраст Москвина — 58 лет — и высказал мнение, что у пациента сформировалась стойкая гиперфиксация на тех действиях, из‑за которых он оказался в стационаре.

«Выйти в устойчивую ремиссию в таком состоянии очень сложно. Ну и, конечно, его отправка на амбулаторное лечение — это вопрос ответственности докторов», — сказал эксперт.

Будет большой скандал, если Москвин вдруг выйдет на свободу и на следующий день отправится на кладбище раскапывать очередной труп.

Напомним, что в 2011 году в квартире Москвина было найдено 26 мумий, которых он сделал из останков девочек, выкопанных на кладбище. Его отправили на принудительное лечение с диагнозом «шизофрения». Недавно появилась информация о том, что его могут выпустить уже через месяц.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
  • Нижегородская область
