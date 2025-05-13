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12 мая, 22:45

Суд продлил содержание в психбольнице некрополиста, делавшего мумии из умерших детей

Принудительное лечение некрополиста Москвина в психбольнице продлено до 7 ноября

Анатолий Москвин. Обложка © Wikipedia / Александр Воложанин

Анатолий Москвин. Обложка © Wikipedia / Александр Воложанин

Ленинский суд Нижнего Новгорода постановил продлить принудительное лечение Анатолия Москвина, который делал мумии из умерших детей. Срок нахождения в психиатрической больнице был продлён до 7 ноября. Решение было принято на заседании 7 мая, сообщили в пресс-службе суда.

Продление срока содержания в психиатрическом учреждении стало результатом удовлетворения ходатайства главного врача, который отметил необходимость продолжения терапии. Соответственно, Москвин останется в больнице ещё на шесть месяцев.

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Напомним, что в 2011 году в квартире Москвина нашли 26 мумий, изготовленных из выкопанных на кладбищах останков девочек. Он был отправлен на принудительное лечение с диагнозом «шизофрения». Срок его пребывания в клинике неоднократно продлевался. В 2022 году суд признал некрополиста недееспособным по ходатайству главврача психбольницы.

Тимур Хингеев
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