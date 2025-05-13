Суд продлил содержание в психбольнице некрополиста, делавшего мумии из умерших детей

Ленинский суд Нижнего Новгорода постановил продлить принудительное лечение Анатолия Москвина, который делал мумии из умерших детей. Срок нахождения в психиатрической больнице был продлён до 7 ноября. Решение было принято на заседании 7 мая, сообщили в пресс-службе суда.

Продление срока содержания в психиатрическом учреждении стало результатом удовлетворения ходатайства главного врача, который отметил необходимость продолжения терапии. Соответственно, Москвин останется в больнице ещё на шесть месяцев.

Напомним, что в 2011 году в квартире Москвина нашли 26 мумий, изготовленных из выкопанных на кладбищах останков девочек. Он был отправлен на принудительное лечение с диагнозом «шизофрения». Срок его пребывания в клинике неоднократно продлевался. В 2022 году суд признал некрополиста недееспособным по ходатайству главврача психбольницы.