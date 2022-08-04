Нижегородский суд признал недееспособным некрополиста, делавшего мумии из умерших детей
Ленинский районный суд Нижнего Новгорода признал недееспособным некрополиста Анатолия Москвина, ранее осуждённого за надругательство над могилами и телами умерших детей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
На протяжении десяти лет мужчина находился на принудительном лечении в психиатрической клинике. Весной в суд обратился главный врач психиатрической больницы № 2, подав ходатайство о признании Москвина недееспособным.
"Решением от 2 августа Ленинский районный суд удовлетворил требования главного врача и признал Анатолия Москвина недееспособным", — сказано в сообщении.
На протяжении длительного времени Москвин, известный в научных кругах краевед, раскапывал могилы малолетних девочек, извлекал их тела и дома делал из них мумии. В квартире при обыске было найдено 26 мумифицированных тел. Экспертиза признала мужчину невменяемым.