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Опубликовано 6 сентября, 09:10

Мыслить как преступник: У юных убийц мальчика из Кабаново нашли сходство с Битцевским маньяком

Психиатр Бейнарович сравнил юных убийц мальчика в Кабаново с Битцевским маньяком

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Убийство 12-летнего мальчика двумя девочками-подростками в подмосковном Кабаново — это классический пример неконтролируемой агрессии, уверен врач-психиатр Василий Бейнарович. По его мнению, многие дети просто не осознают, к каким страшным последствиям приведут их действия.

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В парах всегда есть индуктор — более доминантная личность, которая выступает мотиватором и фантазёром. Второй подросток просто подчиняется и соглашается на преступление. Выбор жертвы, которая намного младше, говорит о серьёзной декомпенсации и сбое в психике.

Собеседник kp.ru привёл в пример Битцевского маньяка Александра Пичушкина, который в юности тоже пытался вовлечь друга в убийство. Он подчеркнул, что люди с расстройствами рождаются во все эпохи, поэтому списывать жестокость на современные сериалы или «проблемы поколения» категорически неправильно.

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Напомним, 12-летний школьник пропал 26 августа в деревне под Орехово-Зуевом. На следующий день тело ребёнка с множественными ножевыми ранениями нашли в подвале заброшенного здания. По подозрению в убийстве задержали двух несовершеннолетних, а СК возбудил уголовное дело. Позже у школьниц нашли список возможных жертв.

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Борис Эльфанд
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