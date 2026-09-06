Мыслить как преступник: У юных убийц мальчика из Кабаново нашли сходство с Битцевским маньяком

Убийство 12-летнего мальчика двумя девочками-подростками в подмосковном Кабаново — это классический пример неконтролируемой агрессии, уверен врач-психиатр Василий Бейнарович. По его мнению, многие дети просто не осознают, к каким страшным последствиям приведут их действия.

В парах всегда есть индуктор — более доминантная личность, которая выступает мотиватором и фантазёром. Второй подросток просто подчиняется и соглашается на преступление. Выбор жертвы, которая намного младше, говорит о серьёзной декомпенсации и сбое в психике.

Собеседник kp.ru привёл в пример Битцевского маньяка Александра Пичушкина, который в юности тоже пытался вовлечь друга в убийство. Он подчеркнул, что люди с расстройствами рождаются во все эпохи, поэтому списывать жестокость на современные сериалы или «проблемы поколения» категорически неправильно.