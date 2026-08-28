Двух девочек задержали после убийства 12-летнего мальчика в Орехово-Зуеве

Двух несовершеннолетних задержали по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика в Орехово-Зуевском городском округе Московской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в региональном управлении ведомства.

Подозреваемых задержали следователи СК совместно с сотрудниками МВД.

«Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщили в ведомстве.