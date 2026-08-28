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28 августа, 14:39

Двух девочек задержали после убийства 12-летнего мальчика в Орехово-Зуеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Двух несовершеннолетних задержали по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика в Орехово-Зуевском городском округе Московской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в региональном управлении ведомства.

Подозреваемых задержали следователи СК совместно с сотрудниками МВД.

«Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщили в ведомстве.

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Напомним, жуткая трагедия произошла в Орехово-Зуеве в Подмосковье. Школьницы заманили мальчика в заброшку и зарезали его, сняв всё на видео. На теле ребёнка зафиксированы множественные ножевые ранения в области шеи, груди, живота и рук. Предварительно, девочки планировали нападение заранее. Предполагаемым мотивом могло стать желание подростков «посмотреть, как происходит убийство».

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Александра Вишнякова
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