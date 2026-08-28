Хотели посмотреть, как происходит убийство: Раскрыт мотив расправы над школьником в Подмосковье

Две школьницы якобы заранее заманили 12-летнего шестиклассника в заброшенное здание в подмосковном Орехово-Зуеве, где он впоследствии погиб. Об этом сообщает Mash. По данным канала, девочки планировали нападение заранее. Предполагаемым мотивом Mash называет желание подростков «посмотреть, как происходит убийство».

Мать погибшего рассказала, что никогда не видела и не знала школьниц, которых связывают с произошедшим. По словам женщины, её сын увлекался мототехникой и вместе с друзьями снимал ролики для TikTok.

Она также утверждает, что среди близких приятелей мальчика не было подростков с проблемным поведением. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что школьницы зарезали ребёнка якобы ради видео для челленджа. Тело мальчика обнаружили в заброшенном общежитии.