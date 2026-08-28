В Подмосковье три школьницы зарезали ребёнка ради видео для челленджа. Тело мальчика обнаружили в заброшенном общежитии, пишет SHOT.

Школьник пропал 26 августа в деревне Кабаново под Орехово-Зуевом, после чего его мать обратилась в правоохранительные органы. На следующий день поиски завершились в подвале заброшенного здания бывшего общежития ПТУ. На теле ребёнка зафиксированы множественные ножевые ранения в области шеи, груди, живота и рук.

По подозрению в совершении преступления задержаны три несовершеннолетние девочки. Собеседники из числа местных жителей утверждают, что школьницы действовали по заранее согласованному сценарию. По одной из версий, они выполняли некие задания, устроив расправу ради съёмки контента.

Очевидец рассказал, что одна из фигуранток снимала происходящее на мобильный телефон. Эти кадры, предположительно, могли предназначаться для так называемого челленджа.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Сейчас выясняются все детали произошедшего и роль каждой из задержанных в случившемся.