Адвокат раскрыла судьбу школьниц, зарезавших 12-летнего мальчика в Подмосковье

Исход судебного процесса над двумя несовершеннолетними, которых обвиняют в убийстве 12-летнего ребёнка в подмосковном Кабаново, во многом определит заключение судебно-психиатрической и психологической экспертизы. Об этом рассказала адвокат Гюзель Пушкарева в интервью kp.ru.

По её словам, уголовная ответственность наступает с 14 лет, поэтому обе фигурантки — 15 и 16 лет — подлежат наказанию. Однако Уголовный кодекс устанавливает строгие ограничения для несовершеннолетних: младшей из них грозит не более шести лет лишения свободы, старшей — не более десяти. Пожизненное заключение к ним применено быть не может.

Конкретные сроки суд определит индивидуально, оценив степень вины, роль каждой в преступлении и личностные характеристики. Если экспертиза признает девушек вменяемыми, процесс пойдёт по общим правилам. В противном случае их отправят на принудительное лечение — это единственная альтернатива тюрьме для несовершеннолетних с психическими расстройствами.

Адвокат также отметила, что при назначении наказания будут учитываться все обстоятельства дела, включая возраст и поведение обвиняемых.

Напомним, тело 12-летнего мальчика нашли в заброшенном здании в деревне Кабаново после его исчезновения 26 августа. По делу задержали двух несовершеннолетних девушек, которых затем арестовали на два месяца. Одна из фигуранток признала вину. Её отец рассказал, что знает мотив дочери, однако раскрывать его отказался. Мать погибшего школьника узнала о планах подозреваемых совершить ещё одно убийство. По её словам, сын мог оказаться первым из намеченных жертв.