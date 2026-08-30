После мальчика — родители: У школьниц из Кабаново нашли список возможных жертв

У одной из школьниц, арестованных по делу об убийстве 12-летнего мальчика в подмосковной деревне Кабаново, обнаружили список с именами людей, которые могли стать следующими жертвами. Об этом рассказали местные жители, которых привлекали понятыми при обысках, сообщает msk1.ru.

По их словам, помимо погибшего ребёнка, в списке были указаны родители одной из подозреваемых. Правоохранители пришли с обысками к семьям девочек в ночь на 28 августа.

Официально следствие информацию о таком списке пока не подтверждало. Известно, что после убийства правоохранители проверяют версию о подготовке подростками новых нападений.

Тело 12-летнего мальчика нашли в заброшенном здании в деревне Кабаново после его исчезновения 26 августа. По делу задержали двух несовершеннолетних девушек, которых затем арестовали на два месяца. Одна из фигуранток признала вину. Её отец рассказал, что знает мотив дочери, однако раскрывать его отказался. Мать погибшего школьника узнала о планах подозреваемых совершить ещё одно убийство. По её словам, сын мог оказаться первым из намеченных жертв.