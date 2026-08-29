«Никто не заставлял»: Одна из девочек-убийц созналась в жестокой расправе над подростком
Одна из девочек признала вину в убийстве 12-летнего подростка в Подмосковье
Обложка © Life.ru
Одна из задержанных по делу об убийстве 12-летнего мальчика в деревне Кабаново под Орехово-Зуевом в Подмосковье признала вину и раскаивается. Об этом РЕН ТВ рассказал отец несовершеннолетней.
Мужчина заявил, что знает мотив дочери, однако раскрывать его отказался. По словам собеседника телеканала, подруги не принуждали девочку участвовать в преступлении.
«Никто её не заставлял», — подчеркнул отец. Он добавил, что окончательные выводы должен сделать суд.
Напомним, 12-летний школьник пропал 26 августа в деревне под Орехово-Зуевом. Тело ребёнка с множественными ножевыми ранениями нашли в подвале заброшенного здания. По подозрению в убийстве задержали двух несовершеннолетних, следователи возбудили уголовное дело. По словам матери убитого, старшеклассницы намеренно заманили её сына, позвав «просто погулять», после чего совершили над ним запланированную расправу.
Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.