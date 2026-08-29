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Регион
29 августа, 14:51
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«Никто не заставлял»: Одна из девочек-убийц созналась в жестокой расправе над подростком

Одна из девочек признала вину в убийстве 12-летнего подростка в Подмосковье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Одна из задержанных по делу об убийстве 12-летнего мальчика в деревне Кабаново под Орехово-Зуевом в Подмосковье признала вину и раскаивается. Об этом РЕН ТВ рассказал отец несовершеннолетней.

Мужчина заявил, что знает мотив дочери, однако раскрывать его отказался. По словам собеседника телеканала, подруги не принуждали девочку участвовать в преступлении.

«Никто её не заставлял», — подчеркнул отец. Он добавил, что окончательные выводы должен сделать суд.

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Напомним, 12-летний школьник пропал 26 августа в деревне под Орехово-Зуевом. Тело ребёнка с множественными ножевыми ранениями нашли в подвале заброшенного здания. По подозрению в убийстве задержали двух несовершеннолетних, следователи возбудили уголовное дело. По словам матери убитого, старшеклассницы намеренно заманили её сына, позвав «просто погулять», после чего совершили над ним запланированную расправу.

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Татьяна Миссуми
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