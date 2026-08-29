«Никто не заставлял»: Одна из девочек-убийц созналась в жестокой расправе над подростком

Одна из задержанных по делу об убийстве 12-летнего мальчика в деревне Кабаново под Орехово-Зуевом в Подмосковье признала вину и раскаивается. Об этом РЕН ТВ рассказал отец несовершеннолетней.

Мужчина заявил, что знает мотив дочери, однако раскрывать его отказался. По словам собеседника телеканала, подруги не принуждали девочку участвовать в преступлении.

«Никто её не заставлял», — подчеркнул отец. Он добавил, что окончательные выводы должен сделать суд.