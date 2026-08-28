СК возбудил дело после убийства 12-летнего мальчика в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве 12-летнего мальчика в Орехово-Зуевском городском округе Московской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По подозрению в преступлении задержаны двое несовершеннолетних. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.