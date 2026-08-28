СК возбудил дело после убийства 12-летнего мальчика в Подмосковье
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Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве 12-летнего мальчика в Орехово-Зуевском городском округе Московской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
По подозрению в преступлении задержаны двое несовершеннолетних. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Напомним, жуткая трагедия произошла в Орехово-Зуеве в Подмосковье. Школьницы заманили мальчика в заброшенное здание и зарезали его, сняв всё на видео. На теле ребёнка зафиксированы множественные ножевые ранения. Предполагаемым мотивом могло стать желание подростков «посмотреть, как происходит убийство».
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