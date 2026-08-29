Суд признал невменяемой мать, убившую двух сыновей в Нью-Йорке

Американский суд признал 26-летнюю Димон Флеминг не подлежащей уголовной ответственности за гибель двух маленьких сыновей из-за тяжёлого психического расстройства. Решение вынес суд в нью-йоркском Бронксе, о нём сообщает New York Post.

Трагедия произошла в ноябре 2022 года в семейном приюте. Погибли трёхлетний Дайшон Флеминг и его 11-месячный брат Октавиус Канада. Матери первоначально предъявили обвинение в убийстве первой степени.

За время разбирательства Флеминг обследовали специалисты как со стороны обвинения, так и защиты. Эксперты пришли к одному выводу: в момент случившегося женщина находилась в состоянии тяжёлого психоза и была оторвана от реальности.

Суд признал её невиновной по причине психического заболевания или дефекта. При этом освобождать Флеминг пока не будут — ей назначили новую психиатрическую экспертизу, которая должна определить, представляет ли она опасность для окружающих. Следующее заседание назначено на 18 сентября.

История получила особый резонанс на фоне другого громкого процесса в США. Ранее Life.ru разбирался, почему сотни американок поддержали Линдси Клэнси, обвиняемую в гибели троих своих детей. Её защита также настаивает, что во время трагедии женщина страдала послеродовым психозом.