Мать убитого в Подмосковье школьника раскрыла подробности ужасной расправы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Две несовершеннолетние, подозреваемые в убийстве 12-летнего школьника в Орехово-Зуевском округе, заманили его на встречу под предлогом прогулки, рассказала мать погибшего Анжела. По её словам, в день исчезновения сыну написали девочки-старшеклассницы, после чего он ушёл из дома.
«Они его заманили. Написали: «Пойдём погуляем». Он согласился и пошёл. Почему бы и нет? Девочки-старшеклассницы», — рассказала собеседница 360.ru.
Женщина отметила, что сын обычно предупреждал её о своих планах. В тот вечер около 21:30 он позвонил матери и попросил разрешения погулять ещё полчаса. Самих подозреваемых Анжела прежде не знала.
Позднее ей также сообщили, что девочки якобы собирались совершить ещё одно убийство. Мать считает, что её сын оказался первой намеченной жертвой. При этом версию о съёмке расправы на видео она опровергла.
Напомним, 12-летний школьник пропал 26 августа в деревне под Орехово-Зуевом, после чего его мать обратилась в правоохранительные органы. На следующий день тело ребёнка с множественными ножевыми ранениями нашли в подвале заброшенного здания бывшего общежития ПТУ. Затем по подозрению в убийстве задержали двух несовершеннолетних, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.
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