Жестокое убийство 12-летнего мальчика в Подмосковье дошло до Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования убийства 12-летнего мальчика в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. Исполнение поручения взял на контроль центральный аппарат ведомства.

Подготовить доклад должен исполняющий обязанности руководителя областного главка СК Александр Шмыров. По данным СК, по подозрению в убийстве ребёнка задержаны двое несовершеннолетних. Следователи и сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ближайшее время подозреваемым намерены предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Следствие также выясняет причины и условия, которые способствовали совершению особо тяжкого преступления.

Life.ru писал, что 12-летний школьник пропал 26 августа в деревне Кабаново под Орехово-Зуевом, после чего его мать обратилась в правоохранительные органы. На следующий день тело ребёнка с множественными ножевыми ранениями обнаружили в подвале заброшенного здания бывшего общежития ПТУ. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, а по подозрению в преступлении задержали двоих несовершеннолетних. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и роль каждого из фигурантов, которым намерены предъявить обвинение и избрать меру пресечения.