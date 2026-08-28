«Страх притупляется»: Что толкнуло школьниц на убийство мальчика в Подмосковье — разбор психиатра

Незрелость мозга, притупление чувства опасности и влияние компании могли сыграть роль в поведении девочек-подростков, подозреваемых в убийстве шестиклассника в Подмосковье. Возможные причины в беседе с Life.ru перечислил психиатр Алексей Казанцев.

По его словам, префронтальная кора, отвечающая в том числе за контроль импульсов и оценку долгосрочных последствий, окончательно формируется только к 21–25 годам. При этом в подростковом возрасте эмоциональные реакции способны сильнее влиять на принимаемые решения.

Ещё одним фактором специалист назвал привыкание к демонстрации жестокости в медиаконтенте. По его мнению, постоянный просмотр жестоких фильмов, игр и реалистичных видео может снижать чувствительность к чужим страданиям и создавать у подростка ощущение дистанции между происходящим и его реальными последствиями.

Подросток ещё не видел плохие вещи — тюрьму, смерть. Не понимает, что с ним может случиться, либо думает, что случится не с ним точно. Алексей Казанцев Психиатр

Отдельную роль, по словам психиатра, может играть групповое давление. В компании страх притупляется, а подросток способен согласиться на опасный поступок, чтобы не показаться трусом перед сверстниками.

Казанцев также упомянул низкую способность к сопереживанию и возможные психические отклонения. В таких обстоятельствах жертва, по его словам, может начать восприниматься группой как «враг», которого участникам перестаёт быть жалко.

Психиатр Василий Шуров также считает, что уровень жестокости среди подростков вырос на фоне нормализации насилия в массовой культуре.

«Компьютерные игры, СМИ, бесконечные сериалы со сценами убийства. Насилие, оно нормализовано в нашей жизни. Поэтому чему тут удивляться?» — сказал Шуров.

По его мнению, девочки могли подвергнуться психологическому воздействию, однако делать окончательные выводы рано. Специалист считает, что причины их поведения должна установить психолого-психиатрическая экспертиза.