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28 августа, 14:50

Убившие мальчика в Подмосковье школьницы заманили его обещанием вечеринки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Школьницы, которые расправились с мальчиком в Подмосковье, заманили его в заброшку обещанием вечеринки с пивом и старшеклассницами. 12-летний ребёнок не почувствовал опасности и согласился,

На следующий день его нашли мёртвым на территории заброшенного техникума в деревне Кабаново под Орехово-Зуево. На теле ребёнка были зафиксированы множественные ножевые ранения в области шеи, груди, живота и рук, пишет «База».

Хотели посмотреть, как происходит убийство: Раскрыт мотив расправы над школьником в Подмосковье
Хотели посмотреть, как происходит убийство: Раскрыт мотив расправы над школьником в Подмосковье

По уточнённым данным, подозреваемых было двое. СК возбудил уголовное дело, в ближайшее время им изберут меру пресечения в ближайшее время. Сообщалось, что школьницы пошли на убийство ребёнка из-за некого челленджа.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Никита Никонов
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