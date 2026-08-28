Убившие мальчика в Подмосковье школьницы заманили его обещанием вечеринки

Школьницы, которые расправились с мальчиком в Подмосковье, заманили его в заброшку обещанием вечеринки с пивом и старшеклассницами. 12-летний ребёнок не почувствовал опасности и согласился,

На следующий день его нашли мёртвым на территории заброшенного техникума в деревне Кабаново под Орехово-Зуево. На теле ребёнка были зафиксированы множественные ножевые ранения в области шеи, груди, живота и рук, пишет «База».

По уточнённым данным, подозреваемых было двое. СК возбудил уголовное дело, в ближайшее время им изберут меру пресечения в ближайшее время. Сообщалось, что школьницы пошли на убийство ребёнка из-за некого челленджа.